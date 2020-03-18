https://static.news.ru/photo/199c5290-68ae-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался против изменения даты его боя с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Спортсмен подчеркнул, что для мероприятия необходимы всего сто человек, камеры и организация платных трансляций, чтобы находящиеся на карантине в связи с распространением коронавируса люди смогли посмотреть бой в прямом эфире, передаёт ТАСС.

Нас просто нужно закрыть внутри арены, и мы уже решим, кто чемпион. Мне нравится политика UFC, когда все уже отменяют соревнования, а они говорят, что не хотят ничего останавливать, — сказал боец.

Относительно места проведения боя у Нурмагомедова информации нет. Ранее планировалось перенести соревнования из Бруклина (Нью-Йорк, США) на арену APEX в Лас-Вегасе (Невада, США), но власти и в этом штате запретили спортивные мероприятия.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона 18 апреля состоится без зрителей.