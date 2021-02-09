Нурмагомедов прокомментировал возможность схватки с Исмаиловым

https://static.news.ru/photo/40b9f6b6-7470-11ea-b28c-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, владелец лиги Eagle FC, оценил возможность своей схватки с Магомедом Исмаиловым.

Схватка с Магой? Если даже я выйду против Миши Галустяна или Андрея Кириленко — это тоже вызовет большой ажиотаж. Представляете мою схватку с Кириленко, это все посмотрят, американцы посмотрят, стриминговые площадки взлетят. А Мага пусть учится бороться, он даже Минеева не посадил. Пусть учится! — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент NEWS.ru.

О возможной схватке по правилам грэпплинга между Нурмагомедовым и Исмаиловым заявил глава EFC Шамиль Завуров, писал NEWS.ru.

9 февраля в Москве прошёл турнир Eagle FC 33, организованный промоутерской компанией Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера, как писал NEWS.ru, таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.