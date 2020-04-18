Нурмагомедов призвал болельщиков уделять больше времени родителям

https://static.news.ru/photo/6d1374a6-818d-11ea-be75-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил своим фанатам, что пожилые люди нуждаются во внимании.

По словам спортсмена, нельзя забывать о родителях, потому что им нужна наша забота.

В это нелегкое для всех нас время уделяйте внимание не только своей семье, но и родителям, ведь родители — это ключи от рая. Цените родителей, ведь те, у кого их уже нет, жалеют и отдали бы все, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая, — написал боец в своём Instagram.

18 апреля 31-летний Нурмагомедов должен был провести поединок с американским бойцом Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Однако бой сорвался в связи с пандемией коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю.