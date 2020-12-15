Нурмагомедов примет участие в онлайн-турнире UFC 4

https://static.news.ru/photo/7ae1edd6-3ec2-11eb-8346-fa163e074e61_660.jpg Абубакар Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Fight Night Камил Гаджиев и боец Ultimate Fighting Championship Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, примут участие в онлайн-турнире UFC 4 на платформе «Московского Киберспорта».

Также примут участие ещё одни представители единоборств, такие как Чоршанбе Чоршанбиев, Дмитрий Бикрев, а также заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев, сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Турнир пройдёт с 16 по 20 декабря. Победитель получит игровую консоль, за вторые и третьи места — денежный приз.

Ранее сообщалось, что участники турнира примерят боевые перчатки любимых атлетов, умело управляя ими с помощью игровой консоли, писал NEWS.ru.