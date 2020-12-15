Нурмагомедов примет участие в онлайн-турнире UFC 4

Глава Fight Night Камил Гаджиев и боец Ultimate Fighting Championship Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, примут участие в онлайн-турнире UFC 4 на
Также примут участие ещё одни представители единоборств, такие как Чоршанбе Чоршанбиев, Дмитрий Бикрев, а также заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев, сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.
Турнир пройдёт с 16 по 20 декабря. Победитель получит игровую консоль, за вторые и третьи места — денежный приз.
Ранее сообщалось, что участники турнира примерят боевые перчатки любимых атлетов, умело управляя ими с помощью игровой консоли, писал NEWS.ru.