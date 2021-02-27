Нурмагомедов прилетел в США

https://static.news.ru/photo/9dab5088-79b3-11eb-8213-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в октагоне, прилетел в Соединённые Штаты.

Спортсмен прибыл в Лос-Анджелес. Он опубликовал в Instagram фотографию из аэропорта.

Год меня тут не было, за этот год многое поменялось в моей жизни, были хорошие моменты, были также и тяжёлые времена, — написал он.

Ожидается, что Нурмагомедов встретится с руководителем UFC Дэйной Уайтом, который говорил, что хочет поговорить с россиянином в Лас-Вегасе. Он неоднократно заявлял, что хочет уговорить спортсмена вернуться к боям. Они уже встречались в Абу-Даби.

При этом ранее Хабиб заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру. Спортсмен подтвердил, что «отошёл от дела». Он отметил, что дивизион не должен застаиваться. Нурмагомедов призвал других бойцов побороться за его титул.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений. Своё решение уйти из UFC он мотивировал просьбой матери. За четыре месяца до боя с Гейтжи от коронавируса скончался отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов, писал NEWS.ru.