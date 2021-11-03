Нурмагомедов пожелал Усману «уничтожить» Ковингтона на UFC 268

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Камару Усману в преддверии поединка с Колби Ковингтоном на UFC 268. На турнире в Нью-Йорке нигерийский боец проведёт очередную защиту пояса в полусреднем весе.

Прошу тебя, брат, уничтожь этого парня и защити пояс. Моя энергия с тобой, брат. Честно говоря, очень хочу, чтобы ты размазал его так же жёстко, как в первый раз. Вперёд, Камару! — сказал Нурмагомедов в ходе общения со своим менеджером Али Абдель-Азизом, показанного в очередном ролике из серии Embedded.

Помимо прочего, Нурмагомедов назвал Усмана лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий. На данный момент нигериец занимает первую строчку в рейтинге pound-for-pound (P4P) UFC, опережая Александра Волкановски, Исраэля Адесанью и Джона Джонса.

Поединок между Усманом и Ковингтоном состоится на турнире UFC 268 в Нью-Йорке, который пройдёт в ночь на 7 ноября по Москве.

Ранее американский боец Джон Томпсон сравнил двух российских бойцов лёгкого веса — Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. По его словам, действующий пятый номер рейтинга превосходит бывшего чемпиона в некоторых аспектах.