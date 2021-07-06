Экс-чемпион Ultimate FIghting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов попробовал себя в роли тренера в зале American Kickboxing Academy. Ролик с этим видео опубликовал на своём YouTube-канале один из основных тренеров клуба Хавьер Мендес.

Нурмагомедов проконтролировал процесс отжимания бойцов, а уставшим предложил пойти домой или поплакать. Спортсмен впервые после окончания карьеры посетил свой американский клуб и в рамках визита помогает своему другу Исламу Махачеву готовиться к следующему бою в главном событии турнира UFC 17 июля против Тьягу Мойзеса.

Нурмагомедов завершил карьеру осенью прошлого года сразу после досрочной победы в титульном поединке над американцем Джастином Гейтжи. В его активе 29 побед в 29 поединках.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал фаворитов Евро-2020 накануне четвертьфинальных матчей. По его мнению, главные претенденты на победу в турнире — сборные Бельгии и Англии.