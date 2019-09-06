https://static.news.ru/photo/2b5cca62-d1cf-11e9-bc68-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пообещал перестать прыгать в толпу с ограждений октагона.

Накануне россиянин во второй раз защитил титула чемпиона UFC, одолев американца Дастина Порье. Сразу после поединка Нурмагомедов перелез через ограждение и бросился в толпу обниматься со своей командой. Он рассказал, что изначально прыгал к своим родным, а угодил в объятия главы UFC Дэйны Уайт.

Он мягкий, и я прыгнул на него. Конечно, пора переставать прыгать. Это был прыжок радости, — цитирует Нурмагомедова ТАСС .

В прошлом году после боя с ирландцем Конором Макгрегором Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил потасовку с членами команды соперника. За этот конфликт россиянин получил крупный штраф и дисквалификацию на девять месяцев.

Турнир UFC 242 состоялся в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби. Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Таким образом в послужном списке 30-летнего российского бойца 28 побед и ни одного поражения.

С победой одним из первых Нурмагомедова поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, который лично присутствовал на турнире. Он подчеркнул, что дагестанский спортсмен не оставил ни одного шанса своему сопернику.