«Это было лучшее время»: Нурмагомедов показал трогательное видео с отцом

https://static.news.ru/photo/0a8ac48c-1e8c-11eb-b99f-fa163e074e61_660.jpgАбдулманап и Хабиб НурмагомедовыФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обнародовал видеоролик, посвящённый отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер в июле от осложнений на фоне заражения коронавирусом. В кадре запечатлена их тренировка.
На размещённом в Instagram видео видно, что оба находятся в приподнятом настроении, шутят и смеются.
Это было лучшее время, — подписал публикацию Нурмагомедов.