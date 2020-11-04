«Это было лучшее время»: Нурмагомедов показал трогательное видео с отцом

https://static.news.ru/photo/0a8ac48c-1e8c-11eb-b99f-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обнародовал видеоролик, посвящённый отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер в июле от осложнений на фоне заражения коронавирусом. В кадре запечатлена их тренировка.

На размещённом в Instagram видео видно, что оба находятся в приподнятом настроении, шутят и смеются.

Это было лучшее время, — подписал публикацию Нурмагомедов.

В конце октября Нурмагомедов в поединке с американцем Джастином Гейтжи защитил титул чемпиона UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт выразил надежду, что спортсмен передумает, обсудив этот вопрос с матерью, которая просила его не участвовать в боях после смерти отца.