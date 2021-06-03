Нурмагомедов показал, как обвёл соперника и забил гол

https://static.news.ru/photo/199c5290-68ae-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео на своей странице в Instagram, где показал, как играет в футбол. Боец с помощью финта обводит соперника и забивает гол.

Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но всё же с порохом, — написал под видео Нурмагомедов.

Сам легендарный бразильский форвард Роналдо отреагировал на видео с его упоминанием эмодзи с аплодисментами.

Завершивший в прошлом году карьеру бойца Нурмагомедов давно увлекается футболом и с удовольствием играет в него и не пропускает важнейшие матчи, на исход которых нередко делает прогнозы. Боец не исключал возможность своего появления на поле и в матче профессиональных команд.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от визита в Абхазию в Международный день защиты детей, так как в этом случае он мог бы лишиться американской визы.