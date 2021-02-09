Нурмагомедов подтвердил решение завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/3211128e-6b05-11eb-b32e-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

В эфире телеканала «Матч ТВ» спортсмен подтвердил, что «отошёл от дела». Он отметил, что дивизион не должен застаиваться. Нурмагомедов призвал других бойцов побороться за его титул.

Может [президент UFC] Дэйна [Уайт] увидит мое сообщение и подумает: «Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул», — сказал спортсмен.

Как передавал NEWS.ru, титул чемпиона UFC в лёгком весе, пока принадлежащий Нурмагомедову, разыграют в мае или июне. В конце февраля российский боец должен провести ещё одну встречу с Даной Уайтом. Президент бойцовского промоушена не оставляет надежд убедить россиянина возобновить карьеру.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений. Свое решение уйти из UFC он мотивировал просьбой матери. За четыре месяца до боя с Гейтжи от коронавируса скончался отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.