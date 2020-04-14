Нурмагомедов поделился фотографией с «хейтерами»

https://static.news.ru/photo/e44fa2f6-7e22-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией после проведения тренировки. На фотокарточке россиянин изображён вместе с бойцами смешанных единоборств Магомедрасулом Хасбулаевым и Мовлидом Хайбулаевым.

Я и мои хейтеры, шучу, не хейтеры, — подписал Нурмагомедов фото на своей странице в Instagram.

18 апреля 31-летний Нурмагомедов должен был провести поединок с американским бойцом Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Однако бой сорвался в связи с пандемией коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гэтжи.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю.