Нурмагомедов поделился фотографией с «хейтерами»

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией после проведения тренировки. На фотокарточке россиянин изображён вместе с бойцами смешанных единоборств Магомедрасулом Хасбулаевым и Мовлидом Хайбулаевым.
Я и мои хейтеры, шучу, не хейтеры, — подписал Нурмагомедов фото на своей странице в Instagram.
18 апреля 31-летний Нурмагомедов должен был провести поединок с американским бойцом Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Однако бой сорвался в связи с пандемией коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гэтжи.
Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю.
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