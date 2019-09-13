https://static.news.ru/photo/91d2c81e-d5f3-11e9-9e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал боксёра Заура Абдуллаева накануне боя с американцем Дэвином Хэйни.

В сторис Instagram Нурмагомедов опубликовал фотографию Абдуллаева и пожелал ему удачи в поединке.

Удачи тебе, брат, — написал Хабиб.

khabib nurmagomedov/instagram

Уральский боксёр сразится за звание временного чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Бой пройдёт в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 сентября.

Меня многие недооценивают, но в пятницу вечером мы собираемся заявить о себе и удивить всех вас, — приводит слова Абдуллаева пресс-служба Академии единоборств РМК.

В сентябре 2018 года Абдуллаев завоевал титул серебряного чемпиона WBC и вышел на вторую позицию в рейтинге Всемирного боксерского совета.

Ранее соперник россиянина Александра Волкова в главном бою турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября, бразилец Жуниор Дос Сантос рассказало своём плане на бой и поделился впечатлениями о сопернике, писал News.ru.