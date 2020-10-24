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Единоборства

Нурмагомедов переболел свинкой незадолго до боя с Гейтжи

10:59, 25 октября 2020 11
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подготовка к титульному поединку против американца Джастина Гейтжи стала для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова непростой по многим показателям. В том числе он испытывал проблемы со здоровьем. Как рассказал его тренер Хавьер Мендес, в сентябре Хабиб переболел свинкой.

Худший тренировочный лагерь, который у нас когда-либо был в плане подготовки. Мы отлично разместились, нас прекрасно приняли. Но нам отчаянно не везло. <...> Хабиб заболел свинкой за две недели до начала сборов. Я был очень взволнован. Неделю он тренировался в лёгком режиме, а потом сломал палец на ноге, — рассказал Мендес в интервью американскому журналисту Кевину Иоле.

Как отметил тренер, такая мелкая травма не остановила Хабиба. В итоге он уверенно защитил чемпионский титул, победив Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде. Сразу после боя он шокировал спортивную общественность, объявив о завершении карьеры. Он пояснил, что уйти из октагона его просила мама, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец поделился планами на будущее. Он выразил надежду, что сможет вернуться в смешанные единоборства в качестве тренера.

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