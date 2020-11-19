Нурмагомедов не видит цели для продолжении карьеры

https://static.news.ru/photo/af2d5676-2a80-11eb-958a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможность продолжения карьеры.

Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет. В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию в ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться, — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не будет забирать пояс у Нурмагомедова, и рассчитывает, что он возобновит карьеру после перерыва.

Как писал NEWS.ru, российский дзюдоист Робер Мшвидобадзе завоевал золотую медаль на стартовавшем в Праге чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории до 60 кг.