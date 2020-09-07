Нурмагомедов ответил на критику хейтеров за перевод боев в партер

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил хейтерам, которые критикуют его за постоянный перевод боев в партер.

Они критикуют меня за то, что я не проигрываю так, как они хотят? Моя лучшая сторона — грэпплинг, контроль сверху. Я — доминирующий чемпион, — заявил он.

По его словам, в истории смешанных единоборств ещё не было того, чтобы боец так долго не проигрывал. При этом Нурмагомедов отметил, что отличается от людей, задающих вопросы о стиле боя, бойцовским IQ.

Те, кто меня любят, буду смотреть мои бои. Те, кто не любят, — тоже посмотрят и будут надеяться, что я проиграю, — подчеркнул чемпион.

Он также рассказал, что уже давно не слышал, чтобы его называли звездой в родном селении, добавив, что не любит общаться с людьми так, будто он звезда, а другие нет, так как это неправильно, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов поделился впечатлениями об игре национальной команды по футболу.