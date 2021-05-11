Нурмагомедов отреагировал на стрельбу в казанской школе

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Чеченские бойцы Хамзат Чимаев и Альберт Дураев отреагировали на желание Александра Шлеменко подписать контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC) на странице redfurymma_official в Instagram.

Я именно тот человек, который вытащит UFC из болота, когда я туда попаду. У них появятся зрелищные бои в 84 кг. Это вес, который испытывает огромный кризис, — приводятся слова...