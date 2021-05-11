Нурмагомедов отреагировал на стрельбу в казанской школе

↵Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на стрельбу в казанской гимназии № 175. Запись он сделал на своей странице в Instagram.
Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким, — написал Нурмагомедов.
Ранее во вторник олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин предложил отдать казанского стрелка на растерзание родителям жертв.
Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 человек ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.