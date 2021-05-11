16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на стрельбу в казанской школе

18:46, 11 мая 2021
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на стрельбу в казанской гимназии № 175. Запись он сделал на своей странице в Instagram.

Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким, — написал Нурмагомедов.

Ранее во вторник олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин предложил отдать казанского стрелка на растерзание родителям жертв.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 человек ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео