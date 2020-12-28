Нурмагомедов осудил Исмаилова и Минеева за массовую драку

https://static.news.ru/photo/2cea6754-492e-11eb-a314-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал массовую драку на турнире FIGHT NIGHTS, которую спровоцировали Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.

Между ними двумя — это раскрутка поединка, а люди, которые полезли туда, не должны были это делать. Но нас на арене в Лас-Вегасе было пятеро, а не целая толпа. Я один прыгал на всю его команду. Но отец был недоволен моим поступком и не поддержал его. Он сказал, что пройдёт время и ты придёшь к тому же. Постепенно я к этом прихожу и понимаю, что мы должны контролировать свои эмоции, потому что на нас смотрит молодёжь, — рассказал Нурмагомедов в прямом эфире канала «Матч ТВ».

Также Нурмагомедов отметил, что не намерен поддаваться на провокации Макгрегора и не хочет портить UFC главный бой вечера 23 января на турнире в Абу-Даби.

Как писал NEWS.ru, бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки среди болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве.