Нурмагомедов оценил важность своей победы над Макгрегором

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о важности своей победы над Конором Макргегором на UFC 229 в октябре 2018 года.

Я игнорировал его выпады. В октагоне я показал, что нельзя просто трепать языком. Ты должен доказать это делами, чего не смог сделать мой соперник. Это была большая радость победить его, потому что некоторые люди думали, что Конор непобедим. Было сказано очень много. Вся моя карьера зависела от этого боя. Когда я победил, с моих плеч словно свалилась гора. Не думаю, что можно описать это двумя словами. Я желаю, чтобы каждый сам это почувствовал, — приводит слова Макгрегора Esquire.

Нурмагомедов «задушил» Макгрегора в четвёртом раунде. Это была его первая защита титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Как писал NEWS.ru, 28 февраля Нурмагомедов прилетел в США чтобы встретиться с главой UFC Дэйной Уайтом.