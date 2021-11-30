Нурмагомедов объяснил, почему не стал драться с Мейвезером

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможности в 2020 году провести бой с Флойдом Мейвезером. Он заявил, что для него деньги не главное. Слова россиянина приводит ESPN.

Наверное, люди не понимают меня. Конечно, все любят деньги, они очень важны. Но для меня это не всё. У меня всё в порядке с деньгами. Если господь даст мне время, чтобы потратить все эти деньги, то это будет очень хорошо, — сказал Хабиб.

Он добавил, что глава UFC Дэйна Уайт интересовался у менеджера Хабиба, почему тот не хочет боя с Флойдом.

Последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гейтжи. После боя россиянин объявил о принятом решении прекратить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Ранее сообщалось, что двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, обвинённого в наезде на полицейского, доставили в один из московских изоляторов временного содержания.