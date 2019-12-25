https://static.news.ru/photo/b6ee3c14-26de-11ea-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В качестве одного из потенциальных соперников в будущем чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал американского бойца Джастина Гейтжи.

У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно, рассматриваю его как соперника. Думаю, он хороший боец, — приводит слова Нурмагомедова Sports.kz.

Примечательно, что дела Нурмагомедова и Гейтжи в UFC ведёт один менеджер — Али Абдель-Азиз. Следующую защиту своего чемпионского титула Нурмагомедов проведёт 18 апреля в Нью-Йорке в бою с Тони Фергюсоном.

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