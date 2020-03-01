https://static.news.ru/photo/614cd768-5c51-11ea-bc3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в боксёрском поединке с американцем Флойдом Мейвезером. Он готов провести особый бой — 11 раундов по правилам бокса и один по принципам ММА.

Если он хочет биться, пусть приходит в UFC! Это реальный бой. Вы знаете, я не боксёр. Я не просто рестлер. Я боец ММА, — заявил россиянин в беседе с TMZ Sports.

Нурмагомедов выразил уверенность в том, что в случае проведения поединка одержит победу над Мейвезером, который годится ему чуть ли не в отцы.

Ему почти столько же лет, сколько моему папе. Я не представляю, как буду бить ему в лицо, — поделился спортсмен.

Ранее NEWS.ru писал, что Флойд Мейвезер пригрозил ирландцу Конору Макгрегору новым поединком, в котором он «снова надерёт ему задницу».