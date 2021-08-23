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Нурмагомедов назвал условие для интервью с украинским журналистом Гордоном

17:22, 23 августа 2021
Нурмагомедов назвал условие для интервью с украинским журналистом Гордоном Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, готов ли он провести интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

У него очень большой опыт. Он давно работает. Если он хочет со мной обсудить политику, то это невозможно. Я устал говорить про политику. Я не политик. Я ещё не встречал журналиста, который мог бы меня раскрыть. Все задают вопросы по типу: как пройти тому-то в ноги, как того-то ударить. Я драться умею, но обсуждать это — не моя сильная сторона, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, приуроченной к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 17 сентября в Москве.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику со стороны афганцев, которые возмутились нежеланием Хабиба комментировать события в их стране после захвата экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ).

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