Нурмагомедов назвал условие для интервью с украинским журналистом Гордоном

У него очень большой опыт. Он давно работает. Если он хочет со мной обсудить политику, то это невозможно. Я устал говорить про политику. Я не политик. Я ещё не встречал журналиста, который мог бы меня раскрыть. Все задают вопросы по типу: как пройти тому-то в ноги, как того-то ударить. Я драться умею, но обсуждать это — не моя сильная сторона, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, приуроченной к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.