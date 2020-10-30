Нурмагомедов назвал тяжёлым решение о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/01aecd9a-1abd-11eb-9f0d-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов на встрече с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым рассказал, что решение о завершении карьеры далось ему тяжело.

Очень тяжёлое решение для меня было, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, сколько себя помню, и вот так оставить всё и переформатироваться — сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться, что делать, будем двигаться дальше, — приводит слова спортсмена ТАСС.

Он рассказал, что ему предлагали ещё один бой, от которого он в итоге отказался. Также он поделился тем, что некоторые его близкие знакомые недовольны таким завершением карьеры: они хотели бы видеть новые победы спортсмена.

Я им говорю: «Даже если я подерусь ещё десять раз, придёт время, когда надо будет оставить». И это решение по-любому придёт, в 32 года, или в 34, или в 35, — отметил боец.

Также он сообщил, что очень волновался перед финальным боем с американцем Джастином Гэтжи. По его словам, на него давил груз ответственности перед поклонниками в Дагестане, России и по всему миру, к тому же перед боем он получил несколько серьёзных травм и провёл несколько дней в реанимации.

За свою карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

24 октября он одержал победу в бою с американцем Джастином Гэтжи, защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе в третий раз, и объявил о завершении карьеры, писал NEWS.ru.