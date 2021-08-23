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Нурмагомедов назвал самых бесполезных людей на ринге

16:55, 23 августа 2021
Нурмагомедов назвал самых бесполезных людей на ринге Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о ринг-гёрлз (девушках, которые выносят таблички с номерами раундов) и назвал их самыми бесполезными людьми.

Я никого не хочу обидеть, но это самые бесполезные люди на ринге. Какую функцию они несут, как они спорт развивают. Если включить телевизор, на экране будет написано, какой раунд идёт. На турнире 17 числа их не будет. У нас на этот счёт есть договорённости, — заявил Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой турниру памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Также Хабиб отметил, что если есть люди, которые приходят, чтобы посмотреть на это, то турнир 17 числа — не подходящее место для них. В Москве есть заведения, куда можно пойти, заплатить и посмотреть. 

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику со стороны афганцев, которые возмутились нежеланием Хабиба комментировать события в их стране после захвата власти экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ).

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