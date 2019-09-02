Если ты проиграл пару раз, потом выиграл один раз, потом выиграл пару титулов и снова проиграл, это не делает тебя великим. На мой взгляд, когда ты непобеждён долгое время и никогда не проигрывал и доказал, что ты крепкий парень - это реальный повод, чтобы считаться великим, - приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.