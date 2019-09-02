Чемпион Utimate Fighting Championship россиянин Хабиб Нурмгомеов назвал условия, в каком случае боец может считаться великим.
Если ты проиграл пару раз, потом выиграл один раз, потом выиграл пару титулов и снова проиграл, это не делает тебя великим. На мой взгляд, когда ты непобеждён долгое время и никогда не проигрывал и доказал, что ты крепкий парень - это реальный повод, чтобы считаться великим, - приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.
Также Хабиб отметил, что в его планы не входит становиться суперчемпионом и проводить поедить поединки в полулёгком или полусреднем весе.
Как сообщал News.ru, американский боец Колби Ковингтон пригрозил сделать инвалидом чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.