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Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов охарактеризовал своего предстоящего соперника Тони Фергюсона, бой с которым пройдёт в Бруклин 18 апреля.

Тони заслужил этот бой. Он великолепный боец, но я не люблю его как человека, так как он тупой. За это я его не уважаю. Нельзя быть слишком эмоциональным. Надо думать о том, как победить, а не чтобы размазать его, но мне приятно измотать соперника и потом заставить его сдаться. Тони крепче большинства из тех, с кем я дрался. Он мог бы быть лучшим легковесом всех времен, но сейчас уже стар, ему 36. Люди скажут об этом, когда я его размажу, — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Также Нурмагомедов отметил, что ему нужна победа в этом бою, чтобы укрепить своё наследие, как лучшего легковеса всех времён.

Как писал NEWS.ru, российский боец Шамиль Шахбулатов уступил по очкам бразильцу Даниэлю Оливейре на турнире АСА 104 в Алма-Ате.