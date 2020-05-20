Нурмагомедов назвал число заболевших и умерших в его селе

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о масштабах эпидемии коронавируса в его родном селе.
У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерли, и ещё десятки людей в больнице из моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерли, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты, — написал он в ответ на комментарий в Instagram, ставящий под сомнение пандемию.
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в больнице Москвы в тяжёлом состоянии из-за последствий коронавирусной инфекции, давшей осложнение на лёгкие и сердце.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье выразил поддержку отцу своего друга Хабиба Нурмагомедова.
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