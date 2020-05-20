Нурмагомедов назвал число заболевших и умерших в его селе

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Российский боец UFC уроженец Харькова Алексей Олейник рассказал о своём отношении к украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко и их критике со стороны части украинского общества.

Если человек хочет положительного: счастья, любви, братства, а за это его деструктивные элементы начинают тренировать, это верх маразма. Я общаюсь с сотнями, тысячами людей, которые выказывают огромное уважение к этим...