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Украинский боксёр Александр Усик высказался о ситуации в стране и отметил, что нужно перестать разделять людей на «московских и киевских».

Нам надо внутри себя сначала помириться. Первое — нужно не разделять. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских, западенцев или еще кого-то. Это плохо, что мы разделяем, — проводит слова...