Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что однажды все болельщики придут на его бой в папахах.
В 2012 году, когда я первый раз дрался, не было ни одной папахи в зале. Придёт день, когда мы будем выходить на бой и весь зал будет в папахах, — сказал Нурмагомедов на видео, которое он опубликовал в Instagram.
Ранее бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Нурмагомедова, писал NEWS.ru.
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