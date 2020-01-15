Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что однажды все болельщики придут на его бой в папахах.

В 2012 году, когда я первый раз дрался, не было ни одной папахи в зале. Придёт день, когда мы будем выходить на бой и весь зал будет в папахах, — сказал Нурмагомедов на видео, которое он опубликовал в Instagram.

Ранее бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Нурмагомедова, писал NEWS.ru.

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