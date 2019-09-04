https://static.news.ru/photo/bc39b044-cf0f-11e9-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в случае победы над американцем Дастином Порье может провести бой в Москве в следующем году.

Думаю, если Хабиб защитит пояс здесь, в Абу-Даби, почему бы ему не защитить его в Москве, — сказал ТАСС отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов-старший заявил, что он хотел бы, чтобы его сын «провёл последний бой и защиту титула в Москве», потому что россияне заслуживают этого.

Думаю, в UFC должны дать нам такой бой, — сказал тренер.

Ранее Нурмагомедов-старший рассказал о размере гонорара сына за бой с Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби, писал News.ru.