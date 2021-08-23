Нурмагомедов извинился перед афганцами и признал свою ошибку

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику со стороны афганцев, которые возмутились нежеланием Хабиба комментировать события в их стране после захвата власти экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Реакцию я получил бурную. Я пересмотрел свой ответ. Я неправильно сказал, что меня не касается эта тема. У меня очень тесные отношения с афганцами. У меня много друзей и знакомых из Афганистана. Я хотел сказать, что политическая обстановка меня не касается. Не хотел никого задеть. Хочу принести свои извинения. Любой человек может ошибиться, сказать что-то не так, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, приуроченной к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Также Хабиб отметил, что афганцы — народ многострадальный, много повидали на своём веку. Если посмотреть, что творилось в прошлом и продолжает твориться, это сложно понять.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 17 сентября в Москве.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов анонсировал третий бой россиянина Артура Гусейнова и бразильца Марсиу Сантоса.