Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо. Но в моем случаи, это ни так. Поэтому сначала мне придётся взлететь и уже затем... Мы сделаем всё как обычно, вылетим на охоту и поймаем добычу, — сказал Нурмагомедов.