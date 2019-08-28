Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой против Дастина Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо. Но в моем случаи, это ни так. Поэтому сначала мне придётся взлететь и уже затем... Мы сделаем всё как обычно, вылетим на охоту и поймаем добычу, — сказал Нурмагомедов.
Ранее боец UFC Эдсон Барбоза верит, что американец Дастин Порье победит российского чемпиона организации в лёгком весе Нурмагомедова, писал News.ru.