https://static.news.ru/photo/ca89fe5a-d2d5-11e9-bd68-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание провести благотворительный бой в одной из африканских стран.

Это можно сделать с целью благотворительности в Конго, Нигерии, Сомали, Судане, где угодно. Все деньги, которые мы заработаем, — 40–50 млн долларов — мы можем отдать на благотворительность, людям, которые умирают от недостатка питьевой воды. Если UFC поддержит эту тему, я готов сразиться, — приводит слова Нурмагомедова MMAMania.com.

Также боец отметил, что его соперником в таком поединке мог бы стать экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, находящийся сейчас в отставке, Жорж Сен-Пьер.

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