https://static.news.ru/photo/2475e7ee-cb0b-11e9-8554-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что если где-то и произойдёт его встреча с бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором, то непременно закончится дракой.

Это никогда не закончится. Если мы увидим друг друга где-либо, то на сто процентов будем готовы к драке. Не имеет значения, если кто-либо после этого отправится в тюрьму или с ним случится что-то подобное. Я этого не боюсь. Они отправятся в больницу, а мы в полицию, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Также боец в очередной раз подчеркнул, что Макгрегор может не рассчитывать на реванш в ближайшее время, а должен вернуться и выиграть 9-10 матчей подряд.

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