Нурмагомедов: Гейтжи борется лучше Конора, но недостаточно хорошо для меня

https://static.news.ru/photo/1cf3a6ec-13a2-11eb-af6d-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 254, сравнил Джастина Гейтжи со своими предыдущими соперниками.

Гейтжи? Возможно, он умеет бороться, но просто бороться и бороться 25 минут подряд — это разные вещи. Не думаю, что он справится. Я дрался с множеством хороших бойцов, но победить такого бойца как Гейтжи — это будет очень важным моментом для моего наследия. Он очень быстрый в начале поединка, наряду с Конором (Макгрегором) — он наиболее опасный соперник в первом раунде, но во втором-третьем раундах они становятся попроще, — сказал Нурмагомедов в Абу-Даби.

Кроме того Нурмагомедов оценил сильные стороны Гейтжи, но отметил, что их всё равно окажется недостаточно для победы.

У Гейтжи есть динамит в руках, он хорошо бьёт ногами, он не хуже, чем Дастин Порье и Конор Макгрегор, они все хороши. Но когда я хватаю их, всё меняется. Думаю, Гейтжи лучше в борьбе, чем Конор и Дастин, но недостаточно хорош, чтобы меня победить. Я готовлюсь к тому, чтобы свалить его 100 раз, — отметил Хабиб.

Как сообщал NEWS.ru, временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, американец Джастин Гейтжи поделился своими впечатлениями от противостояния с Хабибом Нурмагомедовым.