В январе все ждут возвращения Конора Макгрегора, в апреле бой века в лёгком весе Нурмагомедов — Фергюсон и бой двух самых хайповых бойцов России Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Ещё двое россиян присматриваются к чемпионским поясам UFC и должны получить свой шанс в этом году.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне. 18 января. UFC 246. Лас-Вегас

Возвращение самого культового бойца современности всё же состоится, хоть в прошедший год он объявлял об отставке и возобновлении карьеры и неоднократно вызывал Хабиба Нурмагомедова на реванш. Соперник для этого подобран идеально. Предпочитающий драться в стойке ветеран Дональд Серроне должен красиво проиграть и помочь ирландцу вернуть уверенность в себе. К тому же Ковбой заявил, что не собирается бороться с Макгрегором, чем облегчит тому задачу. Для удобства экс-чемпиона в двух весовых категориях поединок пройдёт в полусреднем весе. После ожидаемой победы у Макгрегора будут варианты. Он может стать как запасным бойцом в четырежды сорванном противостоянии Нурмагомедова и Тони Фергюсона, так и встретиться с его победителем в конце года. В полусреднем весе у него тоже найдётся дело — бой за титул BMF (главного подонка UFC), который принадлежит Хорхе Масвидалю.

Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов. 3 апреля. ACA 107. Москва

Этот бой тоже можно было увенчать каким-то специальным поясом, российским аналогом BMF, ведь в нём сойдутся главный блогер в мире ММА и самая стреляющая папаха России против человека-скандала и человека-оркестра Александра Емельяненко, которого за последние несколько месяцев не вызывал на бой только ленивый. Когда уважаемые бойцы всерьёз берутся обсуждать перспективы его противостояния в ринге с Рамзаном Кадыровым, это лучше всего говорит о признании. Бой пройдёт в тяжёлом весе, где преимущество в габаритах и физической мощи будет на стороне Емельяненко. Исмаилов может ему противопоставить скорость и лучшую борцовскую подготовку, а главное, ему терять нечего. За поражение от более крупного парня и одного из лучших тяжеловесов России его точно никто не осудит.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. 18 апреля. UFC 249. Бруклин

На кону в этом поединке, который неоднократно срывался из-за травм каждого из бойцов, будет стоять не только пояс UFC. В противостоянии атлетов, не знающих поражений на протяжении более десятка боёв в октагоне, определится лучший легковес в истории этого вида спорта. Фергюсон — самый сильный, неудобный и непредсказуемый соперник в карьере российского чемпиона. Считается, что его универсализм и хорошие борцовские качества создадут для Хабиба немало проблем и тому нужно подойти в лучшей форме к этому поединку, чтобы выиграть его. Фергюсон провозгласил себя народным чемпионом, и у него будет немало сторонников в этом бою, в том числе внутри России, а заодно он даст ответ — есть ли противоядие против цумадинской борьбы.

Фёдор Емельяненко — Джош Барнетт. Лето 2020. Bellator. США

После успешного выступления в традиционном новогоднем шоу с Куинтоном Джексоном фанаты Фёдора Емельяненко приободрились и теперь искренне считают, что Последнему Императору хватит пороха ещё на пару фейерверков. Это действительно так, если его соперниками станут ветераны из той же возрастной группы. Для прощания с Америкой нет лучше кандидатуры, чем Джош Барнетт — бывший чемпион UFC и легенда PRIDE, которого много лет связывают приятельские отношения с Фёдором. В своё время два легендарных тяжеловеса могли и по рюмочке пропустить на пару после победных боёв в PRIDE. Барнетт не дрался более трёх лет, и никто не знает, в каком он сейчас состоянии, но природная физическая мощь и борцовская база могут доставить Фёдору немало проблем.

Генри Сехудо — Пётр Ян. Лето 2020. UFC. США

То, что Генри Сехудо отказался от пояса в наилегчайшем весе, — уже хорошо. Однако вместо боя с самым очевидным соперником, идущим на серии из шести побед кряду в UFC, третьим номером рейтинга Петром Яном или хотя бы Алджамейном Стерлингом он хочет денежный бой за наследие с едущим с ярмарки ветераном Жозе Алдо. Если у Дэны Уайта остались хоть какие-то рычаги влияния на своих чемпионов и желание следовать спортивному принципу, он должен сделать бой Сехудо — Ян, и он обязательно станет денежным и успешным. Во-первых, российско-американское противостояние хорошо продаётся в любом виде спорта, во-вторых, это соперничество стилей: мощного борца и яркого ударника. В-третьих, оба парня не лезут за словом в карман и могут разогреть публику ещё до входа в октагон, и, наконец, шансы в их противостоянии примерно равны, а его исход непредсказуем.

Стипе Миочич — Даниэль Кормье. Лето 2020. UFC. США

Третий поединок двух сильнейших на сегодня тяжеловесов поставит финальную точку в их противостоянии и станет заключительным аккордом в карьере легендарного Даниэля Кормье. В первом бою темнокожий борец сенсационно нокаутировал самого долгоиграющего чемпиона-тяжеловеса в истории UFC Миочича в первом раунде. Во втором поединке Кормье также вёл, но заигрался в четвёртой пятиминутке и сам оказался в нокауте. В решающем противостоянии ключевым фактором может стать возраст: Миочич на три года моложе и ещё не прошёл свой бойцовский пик. Их третий бой не понравится лишь французу Франсису Нганну, который считает, что сам давно заслужил второй шанс оспорить этот титул.

Александр Волкановски — Забит Магомедшарипов. Лето-осень 2020. UFC. Австралия

Забит Магомедшарипов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первая защита титула новоиспечённого чемпиона в полулёгком весе с большой вероятностью пройдёт на ближайшем крупном шоу у него на родине. К этому времени Забит Магомедшарипов может провести претендентский матч, например, с Брайаном Ортегой и заодно приспособиться к пятираундовому формату, к которому он пока не выглядит хорошо подготовленным. Россиянин обладает более богатым техническим арсеналом, однако на стороне австралийского македонца лучшая выносливость, физическая подготовка и способность непрерывно двигаться и бить, против которой оказался бессилен даже такой доминирующий чемпион, как Алекс Холлоуэй. Шансы Магомедшарипова лишь в стремительном наступлении в первых двух раундах, но возможность подраться за титул порой выпадает раз в жизни, и, если он выпадет, им надо пользоваться, не раздумывая.