Нурмагомедов дал совет Волкову

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал совет коллеге Александру Волкову, выступающему в том же промоушене в тяжёлом весе.
Ему надо просто не убирать ногу с газа, идти дальше, с каждым годом он прибавляет, становится опытнее, лучше. У него хороший возраст для тяжа, ему надо дальше пахать. Ехать никуда не надо, у него хорошая команда, надо просто работать и добавлять, потому что чем дальше, тем сильнее будут соперники, — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент NEWS.ru.
7 февраля Волков (33-8) в главном бою очередного турнира UFC в Лас-Вегасе нокаутировал во втором раунде голландца Алистара Оверима (47-19).
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ноябре после победы над Джастином Гейтжи. Глава лиги Eagle FC, которой владеет Нурмагомедов, заявил что Хабиб набрал вес.