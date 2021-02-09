Нурмагомедов дал совет Волкову

Ему надо просто не убирать ногу с газа, идти дальше, с каждым годом он прибавляет, становится опытнее, лучше. У него хороший возраст для тяжа, ему надо дальше пахать. Ехать никуда не надо, у него хорошая команда, надо просто работать и добавлять, потому что чем дальше, тем сильнее будут соперники, — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент NEWS.ru.