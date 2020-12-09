Нурмагомедов анонсировал дебют брата в UFC

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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал предстоящий дебют в лиге непобеждённого двоюродного брата Умара.

Вон того видите, сзади который, он просто хочет ворваться в UFC. 23 января, надеемся, это случится. Готовься, братишка, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Соперником Умара Нурмагомедова на турнире UFC 257 станет экс-чемпион M-1 Challenge Сергей Морозов.

Как писал NEWS.ru, спортивная организация UFC расторгла контракт с бойцом в самом лёгком весе Рэйчел Остович после её третьего подряд поражения.