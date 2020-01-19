https://static.news.ru/photo/02b7f454-3aa9-11ea-b548-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову не интересен реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Он сдался нам. Это был доминирующий бой, в котором мы оседлали его и три раунда били, — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем, как ранее писал NEWS.ru, российский спортсмен готов снова встретиться со своим соперником, но только за внушительную сумму. По словам Нурмагамедова-старшего, это может быть порядка $100 млн.