Бразильянка Аманда Нуньес (21-4) победила рычагом локтя в первом раунде австралийку Меган Андерсон (11-5) и отстояла титул чемпионки UFC в полулёгком весе в соглавном бою на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Нуньес уже в начале второй минуты потрясла соперницу двойкой, от которой австралийку болтануло. Андерсон попыталась спастись в партере, но и там доминирующее положение заняла Нуньес, прошла соперницу за спину и спустя две минуты завершила бой рычагом локтя.

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Для бразильянки эта победа стала 12-й кряду и десятой успешной защитой титула, а в ходе непродолжительного боя Андерсон успела нанести только один точный удар.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Пётр Ян проиграл американцу ямайского происхождения Алджемейну Стерлингу ввиду дисквалификации за запрешщённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

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