«Ну как тебе, папа?»: сын Кости Цзю превращается в мировую звезду

В истории мирового спорта почти нет примеров, когда у великого отца вырастает не менее великий сын. Тим Цзю пока не сделал и пятой части того, чего добился в своё время его отец, но двигается он в правильном направлении. 16 декабря представляющий Австралию Тим нокаутировал в первом раунде новозеландца Боуэна Моргана. Дальше 26-летнего сына чемпиона ждут большие дела.

Вообще Боуэн Морган — это был очень компромиссный вариант для Тима Цзю после той феерии, что он устроил в августе. Тогда он нокаутировал лучшего и самого именитого представителя Австралии — Джеффа Хорна, который имеет в активе победу над самим Мэнни Пакьяо. После того выступления казалось, что следующим шагом Тима будет бой в Штатах за титул если не чемпиона мира, то что-то уже близкое к этому. Но из-за пандемии такие путешествия пришлось отложить и снова драться на Зелёном континенте.

Австралию Тим считает своим домом, что неудивительно, ведь он там родился и вырос, но по-русски он говорит без акцента. Слава богу хоть так. Костя научил сына не только боксировать, но и родному языку.

Боксировать Тим действительно умеет прекрасно, убрать Джеффа Хорна за восемь раундов — это то, с чем не справился ни Пакьяо, ни даже Теренс Кроуфорд, возможно, лучший боксёр планеты прямо сейчас. Даже ему потребовалось девять раундов, чтобы остановить Джеффа. Тимофей в тот вечер показал настоящий класс, поэтому у Моргана сегодня не было вообще никаких шансов. Боуэн — хотя и крепкий боец (21 победа при одном поражении), но местного уровня. Его послужной список годится только для средних шоу внутри Австралии и Океании.

timtszyu/Instagram.com

Бой Цзю с Морганом продлился меньше раунда. Уже на исходе полутора минут Тим отправил соперника на канвас комбинацией правый боковой, левый крюк. Кое-как новозеландец поднялся, но уже следующим же ударом — правым боковым — был отправлен в глубокий нокаут. Это выглядело зрелищно, Боуэн отлетел метра на два и чуть не выкатился за канаты.

Ну как тебе, папа?, — спросил Тим после боя у Кости по-русски.

Он передал привет всем российским фанатам, что безусловно делает ему честь. Как минимум, половина комментариев в его Instagram из России, глупо было бы с этим не считаться.

Тим показал очередной прекрасный бой. Пусть соперник был и не из тех, победа над которым позволяет делать серьёзные выводы, но даже здесь было очевидно, что пушка у Тимофея что надо. Правый удар — тот самый элемент, в котором он легендарному отцу уже едва уступает. Если Тим попадает, соперники ложатся. Скорость у него тоже фантастическая. Возможно, есть ещё над чем работать в плане защиты, ведь мы ещё не видели, что будет, если по Тиму хорошенько приложатся, но пока всё выглядит отлично.

Что дальше ждёт Цзю-младшего? У него точно будет множество предложений в Австралии, там ещё есть приличные боксёры, с кем можно подраться, например, Майкл Зерафа, но реальные вызовы его могут ждать только в США. Тим неоднократно говорил, что его цель — боксировать в Штатах за титул чемпиона мира, и сейчас двери туда для него открыты.

Лучший вариант для него — провести ещё один разминочный бой в США, прежде чем выходить на поединок за мировой титул. В рейтинге WBO Тим занимает второе место, в таблице IBF — четвёртое. С этих позиций можно штурмовать пояса и вариант с WBO выглядит предпочтительнее. Там сейчас чемпионом является Патрик Тейшейра — техничный бразилец, но без супер-удара. С ним Тим мог бы разобраться уже сейчас. Мог бы и проиграть, но Тейшейра проще, чем Джермелл Чарло.

От этого американца, обладателя всех остальных поясов в весе Тимофея, пока лучше держаться подальше. Но и к нему Тим будет готов через пару боёв. Он прогрессирует невероятно быстро. Сейчас в боксе вообще нет человека, за чьим развитием интереснее было бы следить, чем за продвижением Тима.