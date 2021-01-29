Новым генсеком Федерации бокса России стал Кирилл Щекутьев

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Российский боец UFC Яна Куницкая поделилась впечатлениями от подготовки к предстоящему бою с бразильянкой Кетлин Виейрой вместе с мужем Тьягу Сантосом, который также выступает в UFC.

Готовиться легче, но вот биться в один день мы бы точно не смогли. Слишком много эмоций это вызывает. Поэтому когда бои просто близко, то это очень удобно. Однозначно больше переживаешь,...