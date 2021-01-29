Новым генсеком Федерации бокса России стал Кирилл Щекутьев

Сегодня состоялось назначение нового генерального секретаря Федерации бокса России. Исполнительный комитет Федерации единогласно утвердил на этот пост Кирилла Щекутьева, ранее занимавшего должность заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.
Я благодарен за доверие. Моя главная задача сейчас — сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей Федераций в последние четыре года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая — сказал Щекутьев.
В отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, прошедшей в онлайн-формате, участвовали делегаты от всех 85 региональных боксёрских федераций страны. На конференции был сформирован состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России на ближайшие четыре года.
Бывший генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, как писал NEWS.ru, 12 декабря 2020 года большинством голосов делегатов из 150 стран был избран Президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).