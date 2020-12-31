Новый Хабиб рассказал о своей поездке в Чечню

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Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, которого также называют Новым Хабибом, рассказал о поездке в Чечню.

В гостях хорошо, а дома всегда лучше, — написал в Instagram 26-летний спортсмен.

В аэропорту Грозного его встретили журналисты, родственники и официальные представители Чеченской Республики.

Ранее NEWS.ru писал, что главный бой запланированного на 19 декабря турнира UFC в Лас-Вегасе между топовым британским полусредневесом Леоном Эдвардсом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым отменён из-за положительного теста на коронавирус у британца. Леон Эдвардс занимает третье место в рейтинге UFC и должен был стать достойной проверкой для проспекта Чимаева, одержавшего на старте карьеры в UFC три яркие досрочные победы. О замене главного боя или соперника Чимаева UFC пока не сообщала.

Хамзат Чимаев — уроженец Чечни. Он переехал в Швецию в 19 лет. На счету бойца - девять побед в девяти поединках. Чимаев провёл уже три поединка в UFC и одержал победу в каждом из них за 66 дней. Это лучший результат в современной истории промоушена.