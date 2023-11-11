Новый бой Конора Макгрегора: что известно, где пройдет, против кого Президент UFC объявил о возвращении Конора Макгрегора в 2024 году

Фото: JOEL MARKLUND/imago-images.de/Global Look Press

Конор Макгрегор

Знаменитый боец Ultimate Fighting Challenge Конор Макгрегор может вновь выйти на ринг в 2024 году, заявил президент UFC Дэйна Уайт. Когда может состояться следующий бой, кто может стать соперником?

Что заявили в UFC о возвращении Макгрегора

Глава UFC Дэйна Уайт анонсировал возвращение экс-чемпиона в интервью каналу Adam’s Apple.

«Я с ним вчера разговаривал, он в порядке, он готов, он хочет этого. Но он должен подождать в течение шести месяцев, чтобы вернуться в пул [бойцов] после тестирования на допинг. Так что, говоря реально, мы можем увидеть его следующим летом», — сообщил Уайт.

Уайт «не пояснил, почему ирландец должен пройти полугодичный период проверки на допинг, если с 2024 года UFC прекращает сотрудничество с Американским антидопинговым агентством, которое настаивало на выполнении данного условия», отмечает портал Fight Time. При этом слова главы UFC указывают, что запланированный на апрель бой Конора Макгрегора с Майклом Чендлером может не состояться.

Что сказал Конор Макгрегор о возвращении

Конор Макгрегор в прошлый раз выходил на ринг более двух лет назад: в июле 2021 года он получил тяжелый перелом в бою с Дастином Порье на UFC 264. В активе 35-летнего бойца, который выступал в легком, полулегком и полусреднем весе, 28 поединков на профессиональном ринге, 22 победы, из которых 19 нокаутом, и 6 поражений.

Ирландский боец объявил о своей готовности вернуться на ринг 28 октября в разговоре с журналистами по поводу боя Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Он заявил, что может выступить против филиппинца Мэнни Пакьяо.

Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мэнни Пакьяо

«Апрель отличное время для меня, и я был бы рад. Я в хорошей форме, я тренировался, — ну и отдыхал тоже. Но я тренировался, и апрель мне кажется отличным временем, чтобы вернуться на ринг», — приводит слова Макгрегора британская Daily Mail.

Принимал ли Макгрегор допинг

В середине октября Антидопинговое агентство США USADA заявило о прекращении сотрудничества с UFC с 1 января 2024 года. Глава USADA Трэвис Тайгарт одновременно сообщил о возвращении Макгрегора в пул тестирования на допинг и объявил о разрыве отношений с UFC.

«Мы ясно и четко дали понять UFC, что Макгрегор не должен стать исключением и он не будет драться до тех пор, пока не сдаст два отрицательных теста и не пройдет 6 месяцев с его возвращения в пул. К сожалению, мы не знаем, выполнит ли до конца свои обязательства UFC, поскольку с 1 января 2024 года USADA не будет иметь отношения к антидопинговым органам UFC», — объявил глава агентства.

По его словам, руководство UFC объявило о расторжении отношений 9 октября.

Претензии USADA к Макгрегору возникли из-за того, что после перелома ноги в бою с Порье он вышел из антидопинговой программы и не проверялся более двух лет. Политика UFC предполагает, что боец, который долгое время не тестировался, должен находиться в пуле допинг-тестирования по крайней мере 6 месяцев до возвращения к боям. Однако руководство UFC имеет право отменить это правило, если считает, что ожидание «несправедливо к бойцу». Тем не менее он будет обязан сдать два негативных допинг-теста. Ранее такие исключения давали Броку Леснару и Миеше Тейт.

Ранее в июле 2023 года глава UFC Дэйна Уайт заявил в интервью TSN: «Кому есть дело, что говорит USADA?»

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