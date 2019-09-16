https://static.news.ru/photo/be0498e8-d861-11e9-a2b1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Носов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в Афинах дзюдоист Дмитрий Носов, подводя итоги первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, прошедшего в Ульяновске, заявил, что Россия отличается от всего мира тягой к единоборствам.

Наша страна сильно отличается от всего мира своим талантом и тягой к единоборствам. Многие люди из Азии начинают часто напрягаться, так как те виды спорта, которые присущи их региону, где их придумали и развивали, сейчас перекрываются нашими бойцами. Это свойственно ударным видам спорта: тхэквондо, карате, тайский бокс, кикбоксинг. Там мы уже доминируем, — сказал Носов корреспонденту News.ru.

В рамках фестиваля Носов провёл мастер-класс для детей, от которых он всегда «кайфует».

Я всегда кайфую от общения с детьми. Моя задача — чтобы на мероприятии было здорово, чтобы молодёжь получила положительные эмоции. Просто многие спортсмены, к сожалению, не понимают того, что нужно детям, а им нужны эмоции, подержаться за чемпиона. Мы же не научим восьмилетнего ребёнка за одно занятие делать какой-то приём. Это невозможно. Подарите детям эмоции, им нужен праздник, а не унылое повторение какого-то приёма на мастер-классах, — сказал Носов, добавив, что полностью выложился во время мастер-класса.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по карате, дзюдо, кикбоксингу, тхэквондо, айкидо, самбо и многим другим видам. ТАФИСА собрал свыше пяти тысяч спортсменов из 50 стран.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, писал News.ru.