«Цель — нокаут»: Головкин и Альварес провели дуэль взглядов перед боем Головкин и Альварес провели дуэль взглядов перед третьим боем

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Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Чемпион мира по боксу в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Канело Альварес провели дуэль взглядов перед третьим боем. Альварес заявил, что его цель в поединке — нокаутировать оппонента, передает портал Boxing News 24. Поединок состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе.

Оформить нокаут — моя цель в этом бою, но я буду сосредоточен. Если нокаут придет, то хорошо. Если нет, то буду биться 12 раундов, — сказал Канело.

Головкин, в свою очередь, заявил, что у него нет личной неприязни к сопернику и, несмотря на возраст (40 лет), у него еще есть планы в боксе после этого боя.

В 2017 году боксеры встретились впервые, в том поединке была зафиксирована ничья, а спустя год судьи отдали победу Альваресу решением большинства.

В активе Головкина 42 победы (37 — нокаутом), одна ничья и одно поражения. 32-летний Альварес выиграл 57 боев (39 — нокаутом), потерпел два поражения и два поединка завершил вничью.

В 2022 году бой Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Все трое арбитров отдали победу Биволу со счётом 115:113.