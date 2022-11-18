Николай Ebosher Терехов: после драки меня искали по дворам с пистолетами Боец Top Dog — о драках на улице, боях на голых кулаках, мобилизации и очень необычном прозвище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Ebosher Терехов

Российский боец на голых кулаках Николай Терехов 5 ноября в Москве в рамках турнира Top Dog 17 нанес первое поражение в карьере Матина Шаропова. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Терехов рассказал о своем ярком прозвище, дебютном поединке, о котором ему сообщили в день боя, а также амбициях попасть в UFC.

«Коля Ebosher»

— Прозвище Ebosher связано с тем, что не уместилась заглавная буква «Д»?

— Прозвище придумал мой друг, когда мы играли в онлайн-игру. Я не знал, какой никнейм создать для игры. И он мне сказал: «Подпишись Коля Ebosher». Без «Д» и ничего другого.

— В таком случае я удивлён тому, почему это прозвище публикуется открыто, без цензуры.

— Вот этого я точно не знаю. Может быть, это даже и не мат, а просто сленговое слово. Из-за этого и публикуют.

— Как быстро вы согласились с версией своего друга?

— Сразу понравилось. Звучит моё имя и следующим словом добавляется острота. Клёво. Сразу согласился.

— Кто вас привел в единоборства?

— Я пришёл три года назад из-за того, что я часто дрался на улице. У меня появилось желание проверить себя в ринге с профессиональным бойцом, начал заниматься ММА, чуть позже добавил бокс. После этого начал выступать на любительских соревнованиях и побеждать. Через год я уже выступал на Top Dog.

— Что мотивировало?

— Желание драться, выступать, показывать себя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов

«100-килограмовый мужик пошел на меня с кием»

— Не было ли истории, когда кто-то избил вас на улице и именно поэтому пошли в зал?

— Нет, в основном в уличных драках я одерживал победы. У меня внушительный рекорд на улице. Что-то вроде 25:0. Было желание развивать себя. Для этого я пошёл тренироваться. Желание проверять себя против различных соперников.

— Расскажите о самом ярком из поединков на улице.

— Одно яркое событие было, когда мы сцепились с мужчиной в ночном клубе, он зацепил меня и мою девушку, после чего я сделал замечание. Он мне ответил, что он меня просто съест. Далее моя девушка нас уберегла от намечавшейся драки. После того как клуб закрылся, на улице мы с ним случайно переглянулись, и у нас началась драка. Чтобы вы понимали, я вешу 63 килограмма, а этот мужик в районе 100. Завязалась драка.

Если в двух словах, я его бил, он не падал. Он пытался схватить, забороть различными способами, держа за кофту или за футболку. Я из этой кофты вылез и продолжал драться. Одно за другим — я остался с голым торсом. Подбежал охранник и разнял нас, начал до меня докапываться: «Коля, ты вообще знаешь, кто это?»

Пока я вел разговор с охранником, мужчина пошёл к себе в машину, взял сломанный наполовину кий и пошёл на меня со спины. Меня предупредили друзья. Я начал убегать через дорогу, чтобы он не ударил палкой. Он бежит за мной, за ним бегут мои друзья, человек пять. Ставят ему подсечку, и там где он упал, от него мокрого места не осталось. Всё.

На следующий день меня искали на районе чуть ли не с пистолетами, но мы всё порешали, всё нормально.

— Авторитетный соперник оказался.

— Да, точно. Мне все целый день звонили, говорили: «Коля, тебя ищут».

— А другие «24 конфликта»? Кто чаще был инициатором?

— До 18 лет было 50 на 50. После я уже стал взрослее, умнее. Надоели эти всякие драки на улице. Не до этого. Старался уже не устраивать конфликты, пытался всё решить словами. А когда начал заниматься, и ни одной драки на улице не было.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов

«Мальчик, ты куда пришел?»

— Как вы попали непосредственно в Top Dog?

— Когда я узнал о Top Dog, захотел туда попасть. Начал присылать свои заявки, анкету. На меня не особо обращали внимание, потому что у меня был небольшой любительский бэкграунд. Говорили, что уже подобрали бойцов, нет места и так далее. Я ответил, что могу выйти на замену. «Да, хорошо, будем иметь в виду». И мимо ушей пропускали слова.

Потом я узнал о пресс-конференции Top Dog, которая проходила перед турниром. Пришел туда лично. Из зала можно было задать вопрос. Я спросил про друга, который уже выступал там, а после этого сказал, что если кто-то на турнире лишится соперника из-за травмы или по другим причинам, я буду готов выйти на коротком уведомлении.

Помню как сейчас, Регбист на меня посмотрел с выражением «мальчик, куда ты пришёл?» Внешность обманчива. Я сидел сзади, у меня была длинная прическа, выглядел мило. Буквально через два дня после этого мне в 12:00 написали в Telegram и попросили выйти на замену.

Бой начинался в 18:00. Я согласился. Но перед этим спросил разрешения у своего тренера Вагифа Гусейнова. Он сказал, что я ещё слабоват, чтобы драться с мастерами спорта. Однако мне удалось ему доказать, что это мой шанс, и я сделаю все, чтобы выйти победителем. Он поверил мне и дал добро на этот бой. Мы приехали к шести часам вечера со своей командой и одержали достойную победу.

— Соперник был мастером спорта?

— Да, мастером спорта по боксу, перспективный боец.

— Кстати, недавно Федор Емельяненко выступил против того, чтобы неподготовленные люди дрались в лигах, мотивируя тем, что не каждый готов драться, не каждый прошел медицинское обследование...

— В плане медицины все строго. Даже на первый мой бой у меня требовали МРТ головы, а также справку 11 22 из больницы и анализы на кровь. В этот же день я сдал анализы на кровь, а другие документы у меня уже были на руках, потому что я регулярно выступаю.

Мне просто пришлось сдать экспресс-тест на кровь, но с медициной всё очень строго. Знаю много случаев, когда люди уже подготовились к бою и их снимают из-за того, что какие-то медицинские справки не удовлетворили требованиям. Нельзя прийти с улицы и подраться.

Ты должен быть как минимум титулованным спортсменом. У тебя должен быть бэкграунд. У меня он был. Все медицинские справки я предоставил, поэтому меня пустили.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов

«Татуировки рассказывают о человеке»

— Насколько большим был гонорар за первый поединок?

— Можно сказать, что был совсем маленький.

— На эту сумму можно купить iPhone последней модели?

— Нельзя. А за последний гонорар уже можно.

— Какую сумму денег вы бы хотели заработать за бой?

— От одного миллиона рублей. К таким цифрам нужно стремиться и я стремлюсь.

— Где и когда вы одержали первую большую победу?

— Думаю, в моем последнем поединке против Мартина Торнадо Шаропова. Встреча прошла 5 ноября. Пока это самая большая победа, и соперник был хороший, и гонорар самый большой в карьере.

— Эта победа вам гарантирует что-то в плане претендентских амбиций?

— Да, конечно. Думаю, что совсем скоро мы вернемся, проведем еще пару боев и будем драться за чемпионский перстень.

— С чем связана татуировка Sorry на груди?

— Я её сделал, когда мы отдыхали на квартире моего друга, и у него была машинка. Захотелось татуировку. Выбирал в интернете, нашел прикольную надпись с грустным смайликом. Мне понравилась, потому что я очень чувствительный человек по отношению к окружающим, умею себя ставить на их место, понимать. Так сказать, сочувствую всем. Не желаю ссориться, если вдруг нанёс обиду, извиняюсь. Поэтому и набита она на сердце, подчеркивая искренность моих намерений.

— Есть ли другие татуировки с историей?

— Да, моя первая. Набил ее в 18 лет. Кастет на бицепсе. Хотел начать с чего-то малого и сделать татуировку, которая говорила о человеке. Я прочитал, что кастет означает, что неважна ситуация, день или настроение, чтобы ни происходило, я могу вступить в драку, не выясняя причин.

— Я хотел предположить, что кастет в руке увеличивает силу удара.

— Тоже, набил кастет — плюс десять к силе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов

«Кулачные бои на Олимпиаде? Через 100 лет»

— Как вы можете охарактеризовать кулачные бои?

— Это экстремальный спорт и андерграунд. Экстремальный в плане того, что на лице могут остаться много косметических травм, рассечений. В перчатках шансов на это меньше. Если сравнивать с ММА, смешанные единоборства менее экстремальными я бы не назвал. Там есть удары коленями в голову, можно бить локтями. Это даже опаснее, чем бить голым кулаком. Поэтому по экстриму кулачные бои и ММА стоят близко.

— Насколько часто приходится слышать фразу: «Коля, зачем ты занимаешься этой дикостью?»

— Совсем мало. В основном от своей мамы. Но со временем она увидела, что у меня начались успехи. Слышу все реже. Она говорит, что гордится мной, что я молодец и все правильно делаю. Она только недавно научилась пользоваться интернетом, начала читать комментарии на YouТube и Telegram. Там про меня пишут хорошее, и это вызывает у нее положительные эмоции. Приятно ощущать её поддержку. Но мама говорит это нечасто. Зато девушка поддерживает меня. И ее родители тоже. Хотя на ранних этапах тоже были против.

— Представляете кулачные бои на Олимпиаде?

— В перспективе. Лет через 100. Сейчас кулачные бои только в начале пути, но они уже хорошо распиарены. Мы живем во времена, когда длительные видео уступили место коротким. Долгий бой скучно смотреть. Всем хочется увидеть досрочную концовку. Поэтому кулачные бои становят популярными. За ними следят много людей. Поэтому на них пал мой выбор. Этот спорт самый просматриваемый в России. Другие чуть ниже.

И еще знаете, почему кулачные бои? Потому что я в них себя чувствую комфортно, намного комфортнее, чем в перчатках.

«Мобилизация не напрягала»

— Есть ли такие спортсмены из мира единоборств, на которых вы ориентировались?

— Моим кумиром в детстве был Джеки Чан. Я очень любил фильмы с его участием. Возможно, именно благодаря ему у меня рекорд с нулем поражений на улице без тренировок и подготовки. Второй кумир — это Майк Тайсон. Если брать из сферы ММА, наверное, нет. У меня есть просто любимые бойцы. Это Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, Конор Макгрегор, Пётр Ян.

— Не напрягала ситуация последних месяцев с частичной мобилизацией?

— Лично меня — нет, потому что частичная мобилизация касается тех, кто уже служил, а я к ним не отношусь.

— Пошли бы в армию, если бы повестка пришла?

— Меня все равно не забрали бы. Я — единственный кормилец в семье. Моя мама одна, и она — инвалид второй группы.

— Какие планы до конца года?

— Я начал тренерскую деятельность, тренирую детей. До конца года планирую отдыхать от боев, потому что я травмировал руку в ноябре. Еле-еле ее только начал сжимать в кулак. Ещё болит. Нужен покой, лечение. До конца года не планирую выступать. Буду тренировать детей и сам начну тренировки в начале декабря.

После Нового года планирую выступить дальше в кулачных боях. Если предложат бой по боксу в боксерских перчатках либо в перчатках ММА, то тоже с удовольствием подрался бы.

— Контракт с Top Dog позволяет выступать где-то ещё?

— Да. Нужно только согласовать этот момент с организацией.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Ebosher Терехов

«Вижу себя чемпионом UFC»

— Если абстрагироваться от титульных перспектив и реальных соперников, с кем бы в принципе хотелось бы провести бой? Может, не бой, а спарринг. Допустим с Флойдом Мейвезером.

— От спарринга с Мейвезером я бы, конечно, не отказался, но больше бы хотел, чтобы это был мастер-класс. Цепляет возможность получить новые знания и опыт, а не просто так «потанцевать» с ним в ринге.

— Кем вы видите себя в спорте через пять лет?

— Чемпионом UFC.

— Борьба позволяет?

— С ней всё нормально. Чуть подтянем ее, и будет все хорошо.

— Значит, вас скоро ждать и в ММА?

— Скорее всего. В кулачке я хочу завоевать чемпионский перстень, а после этого уже двигаться дальше по ММА или по боксу.

— Как вы относитесь к критике ММА со стороны известных в прошлом борцов?

— У каждого человека есть свое мнение, пусть они его придерживаются. Не хочу их ни осуждать, ни благословлять. Я считаю, что каждый вид спорта имеет место быть в нашем мире.