Нганну наглухо нокаутировал Миочича и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе

https://static.news.ru/photo/90791f40-8f7e-11eb-ad10-96000091f725_660.jpg Франсис Нганну Фото: francisngannou/instagram.com

Француз камерунского происхождения Франсис Нганну (16-3) победил нокаутом во втором раунде американца Стипе Миочича (20-4) и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Нганну активнее начал поединок и отбивал чемпиону ноги жёсткими лоу-киками, а затем нанёс жёсткий правый боковой. Миочич попытался спастись в борьбе, но потерял позицию и напропускал много жёстких ударов со спины. Нганну после этого взял паузу, стараясь сохранить силы на долгий бой. Во второй пятиминутке Нганну потряс Миочича мощнейшим левым кроссом, а когда ноги американского хорвата подкосились, инстинкт убийцы Нганну уже не подвёл. Афрофранцуз в следующей атаке наглухо нокаутировал чемпиона.

Как сообщал NEWS.ru, бразильский полусредневес Висенте Люке победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC из США Тайрона Вудли в соглавном бою вечера на турнире UFC 260 в Лас-Вегасе.