Непобеждённый боксёр Курбанов сразится с учеником Поветкина

https://static.news.ru/photo/1276a6c6-d886-11ea-a908-fa163e074e61_660.jpg Магомед Курбанов Фото: magomed_kurbanov/instagram.com

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведёт бой с учеником Александра Поветкина казахстанцем Ильёй Очкиным. Бой станет соглавным событием турнира RCC Boxing Promotions, который пройдёт 22 августа в Екатеринбурге.

Курбанов одержал 19 побед в 19 поединках и входит в рейтинги крупнейших организаций WBC, WBA и WBO. Его соперник Очкин тренируется в Чехове вместе с Александром Поветкиным, а этот бой станет самым серьёзным испытанием в его карьере.

Главным событием турнира станет встреча легковесов Заура Абдуллаева и Павла Марикова.

Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate FIghting Championship в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на вызов оставшегося без соперника российского бойца Забита Магомедшарипова.