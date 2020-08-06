Непобеждённый боксёр Курбанов сразится с учеником Поветкина

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведёт бой с учеником Александра Поветкина казахстанцем Ильёй Очкиным. Бой станет соглавным событием турнира RCC Boxing Promotions, который пройдёт 22 августа в Екатеринбурге.
Курбанов одержал 19 побед в 19 поединках и входит в рейтинги крупнейших организаций WBC, WBA и WBO. Его соперник Очкин тренируется в Чехове вместе с Александром Поветкиным, а этот бой станет самым серьёзным испытанием в его карьере.
Главным событием турнира станет встреча легковесов Заура Абдуллаева и Павла Марикова.
Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate FIghting Championship в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на вызов оставшегося без соперника российского бойца Забита Магомедшарипова.
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