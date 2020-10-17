Непобеждённый боец UFC признался, что подрабатывает в аптеке

https://static.news.ru/photo/6af8e246-1080-11eb-a890-fa163e074e61_660.jpg Хоакин Бакли Фото: newmansa94/intsagram.com

Хоакин Бакли, который является непобеждённым бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что в ночную смену подрабатывает в аптеке.

По словам спортсмена, когда у него не было работы, он всё свободное время проводил в тренажёрном зале, что не очень полезно для организма.

По восемь часов в день я тренировался и понял, что это слишком много, приводит к износу тела. Теперь у меня есть работа. Я тренируюсь два или три раза, и я в порядке. Я начальник смены, работаю в ночную, — признался боец в интервью Yahoo.

В своём последнем поединке американец одержал победу над Импой Касанганаем на турнире UFC Fight Island 5. Его заработок составил порядка $73 тысяч, а также $50 тысяч призовых.

Как писал NEWS.ru 11 октября Хоакин Бакли выполнил лучший нокаут в истории. Так его назвали многие эксперты и бойцы. Случился он на UFC Fight Night на «Бойцовском острове». Со своим соперником Импой Касанганаем Бакли сотворил такое, что почти невозможно описать словами.